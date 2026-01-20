AST SpaceMobil a Aktie

WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000

Could Buying AST SpaceMobile Stock Today Set You Up for Life?

AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) has enjoyed a huge run-up over the past couple of years, with the stock surging 400% since the start of 2025. The satellite company has made inroads with many major telecom companies to bring its satellite coverage to everyday standard cellphones.The company is making progress and expanding its satellite constellation this year to extend coverage and move closer to generating steady revenue through commercial operations. It could be a key part of the growing space economy, which McKinsey says could reach $1.8 trillion by the year 2035.With a significant market opportunity ahead, could buying AST SpaceMobile set you up for life? Let's dive into the business and its outlook to find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A- 97,00 3,74% AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-

Börse aktuell - Live Ticker

Zollsorgen: Dow startet schwächer -- ATX und DAX geben kräftig nach -- Asiens Börsen schließen leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich eine Spur tiefer. Der Dow muss im Dienstagshandel einen Verlust hinnehmen. Die Märkte in Fernost präsentierten sich am Dienstag schwächer.
