Chew a Aktie
WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098
|
31.12.2025 16:10:00
Could Buying Chewy (CHWY) Stock Today Set You Up for Life?
Chewy (NYSE: CHWY), the largest online pet retailer in the U.S., went public in June 2019 at $22 a share. In February 2021, its stock reached an all-time high of $118.69. At the time, it dazzled its investors with its dominance of its niche market and its explosive growth rates.However, Chewy's stock trades at just $33 today. It lost its luster as its sales growth decelerated and rising interest rates compressed its valuations. Can Chewy's stock still rebound over the next decade and generate life-changing returns for its patient investors?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
