07.03.2026 18:15:00
Could Buying Chewy Today Set You Up for Life?
Chewy (NYSE: CHWY) is a company that pet parents may know well. It's an online retailer of everything they need for their dogs, cats, fish, and other furry and not-so-furry friends. This has helped the company increase revenue, reach profitability, and grow that profit in recent years.The stock performance hasn't followed, as Chewy shares have slipped 36% over three years. I don't see this as a reflection of the business -- instead, I think Chewy was left behind as investors turned to popular investment themes such as artificial intelligence (AI) or favored broader e-commerce players such as Amazon.All of this creates an opportunity for investors looking for an inexpensive, high-quality stock that may deliver over the long term. Could buying Chewy today set you up for life? Let's find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Analysen zu Chewy Inc Registered Shs -A-
