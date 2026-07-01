Dutch Bro a Aktie
WKN DE: A3C28Y / ISIN: US26701L1008
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01.07.2026 03:51:00
Could Buying Dutch Bros Stock Today Set You Up for Life?
Dutch Bros (NYSE: BROS) stock is up 54% in three months as of June 29. The drive-through coffee chain keeps opening new shops, customers keep coming back, and investors keep bidding up the shares. The stock's momentum raises an obvious question: Could this be a life-changing investment?The short answer is yes, Dutch Bros belongs in a diversified portfolio. I think Dutch Bros is a great buy right now, even if it trades on the pricey side.I also think you shouldn't bet the farm, the tractor, and the dog on it.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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