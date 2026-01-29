Enbridge Aktie
WKN: 885427 / ISIN: CA29250N1050
|
29.01.2026 04:05:00
Could Buying Enbridge Stock Today Set You Up for Life in Safe Dividend Income?
Investing for dividend income is often a test of patience. It can take years for a portfolio of dividend stocks to compound into the avalanche of income that can pay your bills, a dream for many people.Therefore, investors should typically select dividend stocks based on their long-term prospects. Be warned: Building that dividend income isn't about chasing the highest yields. Those stocks are often yield traps, troubled companies that wind up doing more harm than good to your portfolio.Enbridge (NYSE: ENB) stands out in the energy space. The Canadian company is a leader in North America's energy picture, and the stock offers a juicy 5.6% dividend yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Enbridge Inc.
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Enbridge veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.11.25
|Ausblick: Enbridge stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: Enbridge präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.07.25
|Ausblick: Enbridge informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Enbridge Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Enbridge Inc 5 1-2 % Cum Red Pfd Shs Series-A-
|24,51
|-1,37%
|Enbridge Inc. Cum Red Pref Shs (B)
|21,30
|-0,51%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (L)
|24,30
|-0,20%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -13-
|22,52
|-0,35%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (H)
|22,84
|-0,09%
|Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (R)
|22,66
|-2,83%
|Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (N)
|24,32
|-1,10%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -11-
|22,00
|-3,34%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -9-
|22,75
|-0,52%
|Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs Series -7-
|22,81
|-0,96%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -15-
|22,67
|-1,39%
|Enbridge Inc.
|40,81
|-0,69%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (F)
|21,85
|-0,55%
|Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (P)
|22,40
|-0,67%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (D)
|21,51
|0,05%
|Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -3-
|21,48
|-0,14%