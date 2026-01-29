Enbridge Aktie

Enbridge für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885427 / ISIN: CA29250N1050

29.01.2026 04:05:00

Could Buying Enbridge Stock Today Set You Up for Life in Safe Dividend Income?

Investing for dividend income is often a test of patience. It can take years for a portfolio of dividend stocks to compound into the avalanche of income that can pay your bills, a dream for many people.Therefore, investors should typically select dividend stocks based on their long-term prospects. Be warned: Building that dividend income isn't about chasing the highest yields. Those stocks are often yield traps, troubled companies that wind up doing more harm than good to your portfolio.Enbridge (NYSE: ENB) stands out in the energy space. The Canadian company is a leader in North America's energy picture, and the stock offers a juicy 5.6% dividend yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Enbridge Inc 5 1-2 % Cum Red Pfd Shs Series-A- 24,51 -1,37% Enbridge Inc 5 1-2 % Cum Red Pfd Shs Series-A-
Enbridge Inc. Cum Red Pref Shs (B) 21,30 -0,51% Enbridge Inc. Cum Red Pref Shs (B)
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (L) 24,30 -0,20% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (L)
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -13- 22,52 -0,35% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -13-
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (H) 22,84 -0,09% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (H)
Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (R) 22,66 -2,83% Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (R)
Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (N) 24,32 -1,10% Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (N)
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -11- 22,00 -3,34% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -11-
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -9- 22,75 -0,52% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -9-
Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs Series -7- 22,81 -0,96% Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs Series -7-
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -15- 22,67 -1,39% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -15-
Enbridge Inc. 40,81 -0,69% Enbridge Inc.
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (F) 21,85 -0,55% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (F)
Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (P) 22,40 -0,67% Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (P)
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (D) 21,51 0,05% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (D)
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -3- 21,48 -0,14% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -3-

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

