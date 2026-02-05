Safe Aktie

WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0

WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0

05.02.2026 11:43:00

Could Buying Enbridge Stock Today Set You Up for Life in Safe Dividend Income?

If you're a dividend investor, the first thing you'll probably notice about Enbridge (NYSE: ENB) is its attractive 5.6% dividend yield. For comparison, that's more than five times larger than the yield of the S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC), and well above the 3.1% yield of the average energy stock. There's a lot more to like about this Canadian energy giant.Enbridge's core business is moving oil and natural gas around the world via its large portfolio of North American midstream assets. It charges fees for the use of these assets, so the volume of energy flowing through its system is more important than the price of the commodities it's moving. Energy is vital to the modern world, so volume tends to be robust even when oil prices are weak.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Safe

Analysen zu Safe

Aktien in diesem Artikel

Enbridge Inc 5 1-2 % Cum Red Pfd Shs Series-A- 24,82 -0,52% Enbridge Inc 5 1-2 % Cum Red Pfd Shs Series-A-
Enbridge Inc. Cum Red Pref Shs (B) 21,52 -0,19% Enbridge Inc. Cum Red Pref Shs (B)
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -11- 22,71 -0,04% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -11-
Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (R) 23,52 0,09% Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (R)
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (H) 23,12 0,00% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (H)
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (L) 24,35 0,14% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (L)
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -9- 22,84 -0,13% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -9-
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (F) 22,09 -0,36% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (F)
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -3- 21,60 0,19% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -3-
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -13- 22,65 0,04% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -13-
Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (N) 25,01 -0,16% Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (N)
Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs Series -7- 23,00 0,35% Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs Series -7-
Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (P) 22,66 0,04% Enbridge Inc Cum Red Pfd Shs (P)
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -15- 23,07 -0,04% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -15-
Enbridge Inc. 42,51 -0,63% Enbridge Inc.
Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (D) 21,60 0,09% Enbridge Inc Cum Red Pref Shs (D)

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

