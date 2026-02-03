Fluor Aktie

WKN: 591332 / ISIN: US3434121022

03.02.2026 11:30:00

Could Buying Fluor Stock Today Set You Up for Life?​

Fluor (NYSE: FLR) is a large engineering and construction company. Don't let the company's investment in NuScale Power (NYSE: SMR) pull your eye off the ball. Yes, selling the NuScale stake could be a big event. But it doesn't actually change Fluor's core story. Here's what you need to know before you buy Fluor stock.Fluor was an early investor in NuScale Power, a start-up attempting to build small-scale modular nuclear reactors (SMRs). Fluor basically hopes to be a key partner on construction projects that use NuScale's SMRs. For example, the two companies are working together in Romania, where a utility is considering building a power plant with six NuScale SMRs.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Fluor Corp.

Analysen zu Fluor Corp.

Fluor Corp. 39,14 -0,31% Fluor Corp.

