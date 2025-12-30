|
30.12.2025 02:31:00
Could Buying High-Yield Enterprise Products Partners Today Set You Up for Life?
Most dividend investors seek a high yield backed by a sustainable dividend. After all, if the dividend can't be maintained, the income stream is just a temporary illusion that will disappear when the dividend is cut.This is why dividend investors will love Enterprise Products Partners (NYSE: EPD), which could set you up for a lifetime of reliable income. Here's what you need to know.Enterprise is a master limited partnership (MLP) that operates in the midstream segment of the broader energy sector. Starting with the business structure, MLPs are designed to pass income on to unitholders in a tax advantaged manner. There are tax complications to consider, which become apparent in full force come April 15 when you must deal with a K-1 statement. Still, generating income is a core focus here.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhiger Handel nach der Weihnachtspause: ATX und DAX schließen wenig bewegt -- Wall Street schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tendierte zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso nur marginal. Die US-Börsen notierten im Minus. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.