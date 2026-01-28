|
28.01.2026 21:15:00
Could Buying Hyperliquid (HYPE) Today Set You Up for Life?
Hyperliquid (CRYPTO: HYPE) is a relatively new crypto that launched just over a year ago and quickly shot into the top 20 cryptos by market cap. It is the utility coin for the Hyperliquid decentralized exchange (DEX), which boasts considerable trading volumes and more than 1.4 million users. Image source: Getty Images.At points, Hyperliquid seemed like it might be one of last year's break out cryptos. It started the year at $24.12 and surged to an all-time high of $59.30 in September. However, it had erased many of its gains by the end of December. It has since recovered some ground, and as of Jan. 28, it was up more than 50% in a previous week and is trading at about $33.43. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Dow zum Handelsende in Grün - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen präsentierten sich uneins. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.