Could Buying Micron Stock Today Help Set You Up for Life?

If you'd invested $10,000 in shares of Micron Technology (NASDAQ: MU) three years ago, the value of your investment would now be worth almost $118,000, suggesting that this semiconductor specialist has made investors significantly richer in a short period.

Importantly, Micron isn't done growing yet. The company is on track to benefit from the multi-year growth in the memory market. In fact, buying Micron stock as part of a diversified portfolio could help investors achieve their long-term goals of retiring comfortably or becoming millionaires.

Let's look at the reasons why.

Continue reading