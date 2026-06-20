Nano Nuclear Energy Aktie
WKN DE: A3EWA0 / ISIN: US63010H1086
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20.06.2026 12:05:00
Could Buying Nano Nuclear Energy Stock Today Set You Up for Life?
Nano Nuclear Energy (NASDAQ: NNE) is having a big moment.Shares of the nuclear energy stock, while up about 2% on the year, have charged about 15% higher over the last month. A large part of that momentum came from a very bullish $45 price target from an analyst at Roth Capital -- a price that implied a gain of about 87% from its then-current $24.A stock that has that kind of expected upside can generate a lot of enthusiasm in a short amount of time. But for prudent investors with long-term intentions, it pays to examine the company underneath the aggressive projections.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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13.05.26
|Ausblick: Nano Nuclear Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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|Ausblick: Nano Nuclear Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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16.02.26
|Ausblick: Nano Nuclear Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)