Nano Nuclear Energy Aktie

Nano Nuclear Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EWA0 / ISIN: US63010H1086

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20.06.2026 12:05:00

Could Buying Nano Nuclear Energy Stock Today Set You Up for Life?

Nano Nuclear Energy (NASDAQ: NNE) is having a big moment.Shares of the nuclear energy stock, while up about 2% on the year, have charged about 15% higher over the last month. A large part of that momentum came from a very bullish $45 price target from an analyst at Roth Capital -- a price that implied a gain of about 87% from its then-current $24.A stock that has that kind of expected upside can generate a lot of enthusiasm in a short amount of time. But for prudent investors with long-term intentions, it pays to examine the company underneath the aggressive projections.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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