Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A3EWLY / ISIN: AU0000297962
|
16.01.2026 12:37:00
Could Buying Newmont Stock Today Set You Up for Life?
Newmont (NYSE: NEM) is a hot stock right now, with its shares gaining a massive 180% over the past year. For comparison, the S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) is up "just" 20% over that same period. In fact, Newmont's price surge is even trouncing the 35% advance of artificial intelligence (AI) darling Nvidia (NASDAQ: NVDA). Before you buy Newmont, thinking you're setting yourself up for life, you need to understand why the stock is rallying.At its core, Newmont is a miner. Mining is a capital-intensive business. It costs huge sums of money to explore for important minerals, obtain regulatory approval for building a mine, construct and operate that mine, and then return the land to its natural state when the mine is depleted. That money is just one part of the equation, too, since building a mine also requires a lengthy time commitment.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh
