Gaming Innovation Group Aktie
WKN: A0EAX6 / ISIN: US4593781051
|
11.03.2026 19:08:23
Could Buying Nio Stock Today Set You Up for Life?
Nio (NYSE: NIO), a major electric vehicle (EV) producer in China, reported its fourth-quarter earnings on March 10. Its revenue surged 79% year over year to 34.7 billion yuan ($5.0 billion). It generated a net profit of 282.7 million yuan ($40.4 million), compared with a net loss of 7.11 billion yuan a year earlier. That also marked its first-ever quarterly profit.For the full year, Nio's revenue rose 33% to 87.49 billion yuan ($12.5 billion), its annual deliveries rose 47% to 326,028 units, its vehicle margin expanded 230 basis points to 14.6%, and it narrowed its net loss from 22.4 billion yuan to 14.9 billion yuan ($2.2 billion).Image source: Nio.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gaming Innovation Group
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Gaming Innovation Group
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!