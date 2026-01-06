Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
06.01.2026 19:38:00
Could Buying NuScale Power Stock Today Set You Up for Life?
From an investment standpoint, NuScale Power (NYSE: SMR) is a money-losing start-up. It will not be a good fit for most investors, particularly those with more conservative investment leanings. However, if you are a risk taker, the opportunity for the nuclear reactors NuScale Power hopes to build someday could be huge.Is it a millionaire-maker stock, or are the risks just too big today?Currently, NuScale Power's revenue is generated through consulting projects. It is helping Fluor with the groundwork necessary for RoPower, a Romanian electric utility company, to make a final investment decision on a nuclear power plant. That plant, if approved, is expected to utilize six of NuScale Power's small modular nuclear reactors, or SMRs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Nuscale Power Corp Registered Shs
|19,47
|-0,51%
