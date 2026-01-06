Nuscale Power Aktie

Nuscale Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.01.2026 19:38:00

Could Buying NuScale Power Stock Today Set You Up for Life?

From an investment standpoint, NuScale Power (NYSE: SMR) is a money-losing start-up. It will not be a good fit for most investors, particularly those with more conservative investment leanings. However, if you are a risk taker, the opportunity for the nuclear reactors NuScale Power hopes to build someday could be huge.Is it a millionaire-maker stock, or are the risks just too big today?Currently, NuScale Power's revenue is generated through consulting projects. It is helping Fluor with the groundwork necessary for RoPower, a Romanian electric utility company, to make a final investment decision on a nuclear power plant. That plant, if approved, is expected to utilize six of NuScale Power's small modular nuclear reactors, or SMRs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nuscale Power Corp Registered Shs 19,47 -0,51% Nuscale Power Corp Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zum Handelsende knapp im Minus -- DAX geht stärker aus dem Handel - 25.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen schließen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Während der heimische Aktienmarkt schwächelte, legte der deutsche Leitindex zur Wochenmitte weiter zu. Die US-Börsen fanden am Mittwoch keine gemeinsame Richtung. Die Märkte in Fernost wiesen am Mittwoch überwiegend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen