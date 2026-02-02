Nuscale Power Aktie
Could Buying NuScale Power Stock Today Set You Up for Life?
NuScale Power (NYSE: SMR) is trying to change how we generate nuclear energy. In simplest terms, it's building small nuclear reactors -- essentially mini power plants -- that can be mass-produced in factories and delivered to remote sites. These reactors are designed to be scalable (you can use one or 12, depending on your power needs). Their flexibility makes them ideal for facilities that need large amounts of reliable power, like data centers.If NuScale can succeed, it could usher in an era in which nuclear reactors are more widely used, perhaps even powering entire cities safely with no greenhouse gases. That scenario would make its current market cap -- about $6 billion -- seem cheap in comparison. It could also generate a life-changing amount of wealth for early investors.Of course, that's not the world NuScale finds itself in today. Not even close. And the gap between its current reality and ideal future helps explain why the stock is still trading more than 60% below its 52-week high. All things considered, can NuScale grow into that future? Let's take a look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
