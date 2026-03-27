Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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27.03.2026 04:00:00
Could Buying NuScale Power Stock Today Set You Up for Life?
As recently as last fall, NuScale Power (NYSE: SMR) shares traded above $50 per share. Today, you can buy this once-popular growth stock for around 80% less, as it trades just above $10 per share.However, before making this busted growth stock a "bottom-fisher's buy," you may want to consider various factors, or should I say, red flags.These red flags call into question the merits of buying this popular nuclear energy stock at current prices.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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11.02.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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05.11.25
|Ausblick: Nuscale Power legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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22.10.25
|Erste Schätzungen: Nuscale Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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