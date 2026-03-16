Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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16.03.2026 14:15:00
Could Buying NuScale Power Today Set You Up for Life?
NuScale Power (NYSE: SMR) just got some very good news, but investors haven't seemed to notice. To be fair, that's probably the right response. Here's why only the most aggressive investors should buy NuScale Power despite the huge opportunity that could lie ahead for the company.NuScale Power is attempting to build a business selling small modular nuclear reactors, or SMRs. SMRs are an exciting technological advance in the nuclear power industry. Reactors today are massive and built on site, further complicating an already complex technology. SMRs are expected to be built in a factory setting, enabling assembly line-style manufacturing processes. That standardization should help to keep costs down and improve quality. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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