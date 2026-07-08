Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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08.07.2026 18:30:00
Could Buying NuScale Power Today Set You Up for Life?
NuScale Power (NYSE: SMR) is offering the world a technology that could radically change how energy is generated. Yes, I'm referring to small modular reactors (SMRs), which condense all the benefits of nuclear power -- carbon-free electricity, round-the-clock reliability -- into factory-built reactors that are smaller, easier to deploy, and potentially less expensive than traditional nuclear power plants.If NuScale can deploy reactors at scale, this stock could make early investors happy with their returns. Indeed, now would be the time to buy NuScale if you're bullish on its future, as the stock is trading near all-time lows.But before getting too bullish, let's take a closer look at where NuScale is, where it could be going, and if, indeed, it has what it takes to set you up for life.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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|Erste Schätzungen: Nuscale Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)