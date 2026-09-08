NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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08.09.2026 08:33:00
Could Buying Nvidia Today Set You Up for Life?
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been a life-changing stock for many investors. If you invested $10,000 at the start of 2023, that sum is now worth nearly $160,000. That's life-changing returns for those who bought and held on, but could it still deliver those returns?
Let's see if buying Nvidia stock could set you up for life, as the answer may surprise you.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
07.09.26
|AI computing demand may never be sated, says CEO of Nvidia partner Iren (Financial Times)
|
06.09.26
|Server-CPU-Markt vor mehr Wachstum: BofA hebt Prognose an – AMD, NVIDIA, Intel und Arm profitieren (finanzen.at)
|
04.09.26
|NVIDIA-Investments im Check: Diese Aktien hielt der KI-Gigant in Q2 (finanzen.at)
|
04.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
04.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
04.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
04.09.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
04.09.26
|NASDAQ-Handel Das macht der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|199,28
|-0,09%