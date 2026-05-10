Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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10.05.2026 21:50:00
Could Buying Oklo Stock Today Set You Up for Life?
Oklo (NYSE: OKLO) is designing a small nuclear reactor that could change how we power the world. Or, at least, how artificial intelligence (AI) gets fed.Indeed, with backing from Sam Altman and partnerships with several leading names in the AI data center space, Oklo is quickly emerging as a solution to one of AI's biggest bottlenecks: keeping servers running when the power grid is already strained.The downside, of course, is that Oklo doesn't have a single reactor operating in the wild. It doesn't even have regulatory approval to commercialize them. That makes the company's current market cap of $12.5 billion seem staggeringly high for a business still years away from proving its economics.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Ausblick: Oklo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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16.03.26
|Ausblick: Oklo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Oklo
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