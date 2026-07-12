Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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12.07.2026 19:45:00
Could Buying Oklo Today Set You Up for Life?
Here's a fun fact: Last year, data centers globally consumed about 448 terawatt-hours (TWh) of electricity, with artificial intelligence (AI) accounting for a fifth of that total. That's more power than what the entire nation of Saudi Arabia consumes annually.Now, consider this: Annual power consumption from data centers is estimated to double from 2025 levels to more than 945 TWh by 2030, with AI representing about two-fifths of that total. What's more, it can take years, sometimes longer, for a new data center to connect to the standard electric grid.Taken together, these facts paint a pretty clear picture: Data centers consume an awful lot of electricity, demand is doubling, and the grid can't keep up with it. Now if only someone would just bring the power to data centers? That could solve several problems at once.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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11.05.26
|Ausblick: Oklo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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16.03.26
|Ausblick: Oklo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Oklo
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