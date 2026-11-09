Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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09.11.2026 01:00:00
Could Buying Palantir Stock Today Set You Up for Life?
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) has already changed lives for investors who bought in early. Since the company's direct listing in 2020, shares have soared by more than 1,500%. That would have turned $10,000 into roughly $162,000 in roughly five years.
But can buying Palantir stock now still set you up for life? Unfortunately, math is not on your side. Despite the company's blistering growth, the stock's next 1,500% will probably take far longer. Here's why.
Few companies can match the explosive growth Palantir is achieving. It generated just over $2.3 billion in total revenue in the third quarter of 2026, growing 96% year over year and 20% over the prior quarter. Palantir has been posting eye-popping growth for a few years now, which is how the stock has produced such high returns.
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