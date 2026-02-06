|
Could Buying Rivian Stock Today Set You Up for Life?
Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) hit the market with its initial public offering (IPO) and saw massive gains shortly after its debut. The company's share price hit its all-time high of roughly $172 per share less than a week after going public, but it's seen big pullback since hitting that valuation peak.As of this writing, Rivian is trading at roughly $14 per share -- down approximately 92% from its high. Could buying into the beaten-down electric vehicle (EV) specialist deliver life-changing returns for patient investors?
