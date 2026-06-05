Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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05.06.2026 22:00:00
Could Buying Sandisk Stock Today Set You Up for Life?
Sandisk (NASDAQ: SNDK) has been one of the most incredible investment stories I can recall. The stock is up 4,500% over the past year, turning every $10,000 invested into nearly $460,000 in just one year. Investors dream of short-term gains like that, but is there still more to be had?Let's take a look at what's in store for Sandisk's stock, and see if buying today could set you up for life.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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05.06.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 gibt zum Start nach (finanzen.at)
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|Börse New York in Rot: Das macht der S&P 500 am Mittwochmittag (finanzen.at)
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02.06.26
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26.05.26
|Handel in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
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26.05.26
|Börse New York: S&P 500 klettert am Nachmittag (finanzen.at)
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26.05.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
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26.05.26
|S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Western Digital von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)