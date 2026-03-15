Sweetgree a Aktie
WKN DE: A3C7N2 / ISIN: US87043Q1085
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15.03.2026 11:25:00
Could Buying Sweetgreen Stock Today Set You Up for Life?
Perhaps no stock has been hit harder by the decline in restaurant stocks over the past few years than Sweetgreen (NYSE: SG). Shares of the salad and bowl chain are down 90% from all-time highs, marking a brutal performance since its 2022 market debut.The company is facing pricing pressure from restaurant competitors and declining traffic as customers pinch pennies by eating at home. But with management looking to turn things around with new menu items this year, does that make the stock a contrarian pick that could set you up for life?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Sweetgreen Inc Registered Shs -A-
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