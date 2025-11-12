Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
12.11.2025 02:12:00
Could Buying Tesla Today Set You Up for Life?
The investment case for Tesla (NASDAQ: TSLA) is best understood as an intrinsically connected series of high-risk/high-reward investments, but with a difference. Here's why that difference means Tesla is a stock that could set you up for life, though there are no guarantees in investing.The company's detractors often focus on Tesla as an electric vehicle (EV) company and then cite its sky-high valuation as a reason to avoid the stock altogether. That's fair enough, but it overlooks what the rest of the market is considering: the vast potential to build on the market-leading EV business with a robotaxi business that generates enormous amounts of recurring revenue on a ride-per-mile basis. In addition, the potential release of unsupervised full self-driving (FSD) would add considerable value to Tesla's EVs as well as generate significant income through sales of FSD.Thinking longer term, the cash flow from robotaxis, not to mention EVs and the energy generation and storage business, will fund the development of the Optimus robot that CEO Elon Musk thinks will be worth 80% of Tesla's value in the future.
