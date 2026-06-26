Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
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26.06.2026 21:15:00
Could Buying These 3 Rare Earth Stocks Make You Rich?
Rare-earth metals are in high demand. The supply of these metals, however, is constrained. And that supply is largely controlled by a single country, China. There is a huge opportunity for companies like TMC The Metals Company (NASDAQ: TMC), USA Rare Earth (NASDAQ: USAR), and MP Materials (NYSE: MP) to build rare-earth metals businesses. Here's why these companies could create material wealth for investors. And why the risk profiles are vastly different between each of these rare-earth metals stocks. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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