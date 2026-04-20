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20.04.2026 08:45:00
Could Buying This Beaten-Down Fintech Stock Today Set You Up for Life?
In 2025, SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) was firing on all cylinders. It maintained its profitability streak, and investors liked what they saw, with shares jumping 70% for the year.The start of 2026 has been a different story, as SoFi stock has traded significantly lower this year. The company's Q1 2026 earnings report, however, could shift momentum, making now a good time to consider whether the fintech operator could be a long-term fit for your portfolio.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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