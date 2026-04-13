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13.04.2026 11:17:00
Could Buying This Financial Stock Today Set You Up for Life?
There might be no industry that's more important to our economy than financial services, due to its handle on facilitating capital flows. According to research from The Motley Fool, some of the largest companies by market cap operate in this sector, showcasing the scale they've built. Investors might not want to ignore this.One of these financial stocks stands out as a strong performer, as its shares have produced a total return of 601% in the past 10 years (as of April 10). If you bought the business today, can it set you up for life?Image source: JPMorgan Chase.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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