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20.04.2026 13:10:00
Could Buying This Healthcare Stock Today Set You Up for Life? (Spoiler: It Certainly Could, As It Has Averaged Annual Gains of 21% Over the Past Decade.)
Who wouldn't want a stock that could set you up for life? I sure would want one -- or a dozen. The problem is, it's not that easy -- or even possible -- to pinpoint which stocks will be the best performers going forward. Still, by studying a company's business and its performance, you can get a good idea.So here's my recommendation: Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG), the giant in the world of robotic surgical systems. It recently sported a market value near $163 billion. While it doesn't pay a dividend at this point (presumably because it's plowing all available dollars into furthering its growth), it has repurchased (and retired) shares now and then, which rewards shareholders by leaving each remaining share worth more.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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