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28.06.2026 20:42:00
Could Buying This Magnificent Seven ETF Today Set You Up for Life?
There is no trend that has impacted the markets and economy more this century than the rise of the technology sector. Double-clicking on this thought, it's clear that there have been a very small number of companies leading the charge as our internet-driven society becomes more digitally native.According to research from The Motley Fool, the Magnificent Seven stocks make up about 33% of the S&P 500 index's entire market cap. These businesses have a tremendous impact on the overall market's performance.In the past decade, Nvidia has been the best investment by far, with its shares skyrocketing 16,930% (as of June 25). The worst of the group, Meta Platforms, still put up a strong 386% gain.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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