USA Rare Eart a Aktie

WKN DE: A412UH / ISIN: US91733P1075

Could Buying USA Rare Earth Stock Today Set You Up for Life?

Spoiler alert: The answer is "yes," but as ever with investing, it's not quite as clear-cut as that. If you believe the U.S. is heading into a long-term period of investment to secure a domestic supply of rare-earth magnets, then USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) is an excellent stock to buy.Unfortunately, that's very difficult to predict. No one truly knows what the state of international trade relations or the pricing of rare-earth magnets will be in a year, let alone over a decade.The company is making real progress in positioning itself to be a winner in any favorable scenario for domestically produced rare-earth magnets. While the political risk remains, as does the possibility of capital needs that could dilute existing shareholders' interests, the company deserves considerable credit for mitigating its operational risks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
