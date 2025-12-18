USA Rare Eart a Aktie
WKN DE: A412UH / ISIN: US91733P1075
|
18.12.2025 15:15:00
Could Buying USA Rare Earth Stock Today Set You Up for Life?
Spoiler alert: The answer is "yes," but as ever with investing, it's not quite as clear-cut as that. If you believe the U.S. is heading into a long-term period of investment to secure a domestic supply of rare-earth magnets, then USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) is an excellent stock to buy.Unfortunately, that's very difficult to predict. No one truly knows what the state of international trade relations or the pricing of rare-earth magnets will be in a year, let alone over a decade.The company is making real progress in positioning itself to be a winner in any favorable scenario for domestically produced rare-earth magnets. While the political risk remains, as does the possibility of capital needs that could dilute existing shareholders' interests, the company deserves considerable credit for mitigating its operational risks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: USA Rare Earth A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: USA Rare Earth A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.08.25
|Ausblick: USA Rare Earth A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.07.25
|Erste Schätzungen: USA Rare Earth A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
|13,52
|-0,33%