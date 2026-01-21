USA Rare Eart a Aktie
WKN DE: A412UH / ISIN: US91733P1075
Could Buying USA Rare Earth Stock Today Set You Up for Life?
USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) is an upstart making material progress toward its goals. That's the good news. The bad news is that the next step required to bring its business together is a big one. Here's what you need to know about USA Rare Earth before you buy it, thinking that it will make you a millionaire.Wall Street loves a good story, often using that story to flood the market with companies that play off the same theme. You've seen that happen recently with electric vehicles (EVs), artificial intelligence (AI), and now with rare-earth metals. That last one is why investors are interested in USA Rare Earth stock, which is up roughly 35% over the past year. However, the stock rose nearly 200% at one point during that span.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
