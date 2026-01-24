USA Rare Eart a Aktie
Could Buying USA Rare Earth Stock Today Set You Up for Life?
Right now in your device, whether it's a laptop, smartphone, or tablet, there's a high-performance magnet made of rare-earth metals and critical minerals. Odds are that magnet was manufactured in China: Roughly 94% of sintered permanent magnets were produced there in 2024. The dominance of China in the rare-earth market, notwithstanding some meaningful Western output of permanent magnets, has made the U.S. government anxious to build up its own production of these nifty magnetic workhorses. Under that larger federal agenda, a handful of metals companies have been diligently positioning themselves to build a domestic supply chain of magnets, from mining to metals to the finished product.One of those companies is USA Rare Earth (NASDAQ: USAR). And, if this start-up's plans become a reality, early investors could be set up for life.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
