Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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27.07.2026 17:45:00
Could Buying Visa Stock Today Set You Up for Life?
Chances are good that there is a Visa (NYSE: V) credit or debit card in your wallet. That's because it counts 5 billion cards in circulation around the world. The payments juggernaut has a presence in more than 200 countries and territories, with trillions of dollars processed each quarter.Can buying this financial stock today set you up for life?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Visa Inc.
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18:00
|PayPal, Coca-Cola, Boeing, Visa, Meta, Apple, Robinhood, KLA - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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22.07.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Visa von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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21.07.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
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15.07.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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15.07.26
|Pluszeichen in New York: Zum Start Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
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13.07.26
|Verluste in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
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13.07.26
|Handel in New York: Dow Jones notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
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13.07.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Visa Inc.
|29.04.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.04.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.26
|Visa Overweight
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|21.01.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
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|21.04.26
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