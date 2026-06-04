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04.06.2026 19:02:00
Could Buying VOO Today Set You Up for Life?
When it comes to finding a hassle-free investment option, it's hard to top the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO). Offered by one of the most highly regarded companies in the asset management industry, this exchange-traded fund (ETF) can be exactly what investors need to bolster their portfolios for the long term.But if you buy it today, will it set you up for life?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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