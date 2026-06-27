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27.06.2026 11:08:00
Could Buying VTI Today Set You Up for Life?
Investing is about growing your money over time. Yes, hitting on the "next big thing" or being in the right place at the right time for a generational gain is life-changing, but it's far from the norm and shouldn't be the expectation.One of the best ways to set yourself up for life is to invest in the entire U.S. stock market at once and trust its long-term growth. And luckily, it can be done with a single ETF: the Vanguard Total Stock Market ETF (NYSEMKT: VTI). It has been one of the more surefire ways to build wealth over time, and that trend should continue.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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