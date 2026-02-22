|
22.02.2026 19:13:00
Could Buying XRP Today Set You Up for Life?
The formerly high-flying cryptocurrency XRP (CRYPTO: XRP) is down a head-spinning 60% over the past six months. That might not sound like the type of investment that could set you up for life.However, there are plenty of catalysts that could send XRP higher over the next few years. So is now the time to take a contrarian view of XRP, when it's trading for a bargain-basement price of just $1.45?Of course, the term "set you up for life" is very subjective. Let's say, purely for the sake of argument, that the goal is to transform a modest upfront investment in XRP into $1.5 million. According to many people, that's approximately how much you would need to save for retirement in order to live comfortably.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
