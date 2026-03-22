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22.03.2026 13:00:00
Could Buying XRP Today Set You Up for Life?
Some cryptocurrencies experienced significant growth in recent years, and the Ripple token XRP (CRYPTO: XRP) has been a standout success. The crypto is up 320% over the past three years and has increased 177x over the past decade.But investors looking for big gains from XRP's future price may want to temper their expectations, given the current economic situation and the fact that some of the previous reasons XRP gained momentum are already in the rearview mirror. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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