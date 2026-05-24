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24.05.2026 11:08:00
Could Buying XRP Today Set You Up for Life?
XRP (CRYPTO: XRP) is dangerously close to dipping below the $1 price level. It now trades for just $1.40, a steep 64% discount from its all-time high of $3.84.But that may be a good thing. It means crypto investors can load up on XRP at fantastically low prices. If analysts are right, and XRP skyrockets in value, then buying this cryptocurrency today could help to set you up for life.It's relatively easy to find super-bullish price targets for XRP, ranging from $100 to $10,000. For the most part, though, these are simply pie-in-the-sky estimates and can be safely ignored.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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