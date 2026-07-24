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25.07.2026 01:19:00
Could Buying XRP Today Set You Up for Life?
The life-changing riches Bitcoin generated in its early years helped attract millions of investors seeking the next big thing. XRP (CRYPTO: XRP) has become one of the most popular altcoins, appreciating over 17,700% over the past decade.XRP is the native token for the XRP ledger, a blockchain used to settle cross-border transactions. XRP showed a lot of promise due to the XRP ledger's speed and low fees. Unfortunately, litigation and broader regulatory uncertainty have hampered XRP, which is only up about 100% over the past five years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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