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20.08.2026 11:23:00
Could Buying XRP Today Set You Up For Life?
In the crypto market, hope springs eternal. Even with top cryptocurrencies down anywhere from 30% to 55% for the year, investors continue to cling to the hope that one of them will become a future millionaire-maker.For example, consider XRP (CRYPTO: XRP). For more than a decade, XRP has enticed investors with the prospect of being able to set them up for life. Given that XRP currently trades for the bargain-basement price of just $1, plenty of investors are willing to take the risk, but is it worth it?As a general rule of thumb, a cryptocurrency must be able to deliver 1,000x returns to have any realistic chance of becoming a millionaire-maker. That's what is required to turn a relatively modest $1,000 altcoin investment into $1 million.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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