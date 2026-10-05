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05.10.2026 22:00:00
Could Buying XRP Today Set You Up for Life?
Unfortunately, buying XRP (CRYPTO: XRP) today is unlikely to set anyone up for life, even though it did exactly that for some of its earlier buyers. From early 2017 to early 2018, the coin experienced a face-melting climb that was enough to turn a $1,000 stake into about $347,000.
Today's setup for XRP is very different from that period. Now, it needs to deliver on its ambitions to be a financial platform for institutional investors to experience its next major leg of growth. So far, that progress has been limited. Let's dive in and see why.
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