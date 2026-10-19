Could Buying XRP Today Set You Up for Life?

XRP (CRYPTO: XRP) is a token developed by Ripple Labs that is designed to be a fast, low-transaction-cost solution for cross-border payments and for facilitating other functions on the XRP ledger. The cryptocurrency was launched in June 2012 and has seen some huge valuation swings since its debut.

In July 2025, XRP hit its lifetime high of $3.65 per token -- but it's seen a dramatic valuation pullback since. As of this writing, the token is down approximately 64% from its peak. Could investing in XRP right now be a move that sets you up for life financially?

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