Could Buying XRP Today Set You Up for Life?

The appeal of investing in cryptocurrency is that if a coin takes off, it could multiply your money. XRP (CRYPTO: XRP) has done that before, going from under $0.50 in 2024 to a peak of $3.65 in July 2025. But it gave back a big chunk of those gains, and it trades at $1.38 as of Oct. 21.

For XRP bulls, this is an opportunity to buy low and benefit if the cryptocurrency takes off as part of blockchain company Ripple's international payments network. I have my doubts about that, and if you're looking for an XRP investment to set you up for life, you could end up disappointed.

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