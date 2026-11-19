For much of the past decade, XRP (CRYPTO:XRP) has been viewed as a high-upside crypto play. After all, it is up a resounding 16,000% since launch. And it has delivered short, episodic bouts when it has gone absolutely parabolic.

But the reality is that the price of XRP is still just roughly $1. And during the past decade, it has continually over-promised and under-delivered. Despite all the hype and buzz, XRP has never traded higher than a price of $3.84.

So could buying XRP today at a significantly discounted price of just $1 really set you up for life?

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