Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.01.2026 11:15:00

Could Coca-Cola Help Power a Lifetime of Passive Income?​

Investing in dividend stocks and building passive income can reduce the stress caused by market volatility. With dividends, you no longer worry about bear markets, because the only thing that matters is whether the company can sustain its dividend payment.This brings us to Coca-Cola (NYSE: KO), which has a long record of paying a growing dividend to shareholders. To determine whether it can maintain its payout, we'll look at the company's competitive advantages, dividend record, and potential risks.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Coca-Cola Co.

mehr Analysen
22.01.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 Coca-Cola Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs 22 250,00 1,69% Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
Coca-Cola Co. 63,12 2,83% Coca-Cola Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:44 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13:23 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13:07 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
31.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.01.26 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen