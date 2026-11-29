CRISPR Therapeutics Aktie
WKN DE: A2AT0Z / ISIN: CH0334081137
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29.11.2026 06:32:02
Could CRISPR Therapeutics Turn $10,000 Into $100,000?
There is a lot to like about CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP). The biotech is a leader in gene editing and developed the first CRISPR-based therapy to ever earn regulatory approval. However, innovation doesn't always pay off, and over the past five years, CRISPR Therapeutics has significantly underperformed the broader equity market. Could the biotech bounce back and deliver outstanding returns over the long run?
Image source: Getty Images.
CRISPR Therapeutics developed Casgevy in partnership with Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX). This gene editing medicine treats sickle cell disease and transfusion-dependent beta-thalassemia, two blood-related diseases with few treatment options. It isn't generating much revenue yet. But it will likely ramp up significantly over the next five years, especially since it received a label expansion earlier this year and can now be administered to patients as young as two.
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