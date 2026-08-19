Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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19.08.2026 22:53:30
Could Eli Lilly Be Worth More Than SpaceX by the End of 2026?
Eli Lilly (NYSE: LLY) is the most valuable healthcare stock on the U.S. markets, with a valuation north of $1.1 trillion. Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ: SPCX), also known as SpaceX, is worth significantly more at $1.8 trillion. There is, however, a substantial disconnect in value. Eli Lilly's strong growth, financials, and dominance in the GLP-1 space justify the stock's rising value over the years. SpaceX, however, is fueled mainly by hype and long-term expectations. The overall business is deeply unprofitable.The stocks could be heading in different directions from here on out. Could Eli Lilly become more valuable than SpaceX by the end of 2026?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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