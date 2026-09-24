Grab Holdings Aktie
WKN DE: A3C8H0 / ISIN: KYG4124C1096
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24.09.2026 04:00:00
Could Grab CEO Anthony Tan’s US$30 million share purchase be aimed at reassuring investors?
The counter has remained weak despite positive financials and acquisitions that are earnings-accretiveWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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